Gedeserteerde Wagner-commandant over wreedheden aan het front: “Huurlingen werden doodgeschoten voor de ogen van iedereen”

Die laatste noemt Medvedev “de duivel”. “Als hij een Russische held was, dan zou hij een geweer nemen en met zijn soldaten zijn meegelopen.” Omgekeerd gaf Prigozjin al toe dat Medvedev bij zijn Wagner-groep zat en zei hij ook dat “hij had moeten worden vervolgd voor poging tot mishandeling van gevangenen”. Over zijn eigen daden tijdens de oorlog in Oekraïne wou Medvedev zelf niets kwijt aan CNN, wél over de strategie van Wagner, of het gebrek daaraan. “Er was helemaal geen echte tactiek. We kregen alleen bevelen over de positie van de tegenstander... Er waren geen definitieve bevelen over hoe we ons moesten gedragen. We planden gewoon zelf hoe we het zouden aanpakken, stap voor stap. Wie het vuur moest openen, wat onze shiften waren... Hoe het zou uitpakken dat was ons probleem”, zei hij.