Gedeeltelijke lockdown in Polen: afstandsonderwijs in middelbare scholen, cafés en restaurants dicht om 21 uur

Woede over grote groepen feestvier­ders in Engelse stad Liverpool, vlak voor ingaan gedeelte­lij­ke lockdown: “Beschamend”

13:12 Woede, teleurstelling, consternatie. En of de burgemeester van de stad Liverpool, tevens de eerste regio in Engeland in de hoogste corona-alarmfase, boos is nadat woensdag grote groepen mensen in zijn stad verzamelen bliezen en de bloemetjes buitenzetten, vlak voor het ingaan van strengere maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Beelden tonen onder meer hoe feestvierders zelfs een politiewagen omsingelen en met bier gooien.