Gedaan met feesten: Miami Beach legt studenten avondklok op omdat spring break uit de hand loopt

Na weken van feesten en plezier maken is het over en uit voor de hordes studenten in Miami Beach die hun voorjaarsvakantie of spring break in de zuidelijke badplaats in Florida komen vieren. Het stadsbestuur legt vanaf vanavond een avondklok in om 20 uur en sluit wegen en wijken af. Het is té druk in de stad en de nachtclubs, van social distancing is geen sprake, en de incidenten stapelen zich op, meldt de krant Miami Herald.