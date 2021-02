Gecontroleerde ontploffing van Duitse bom uit WOII in Engelse stad doet ramen springen en metselwerk scheuren

Britten nemen op indrukwek­ken­de wijze afscheid van 100-jarige coronaheld Tom Moore

27 februari De uitvaart van de Britse coronaheld Tom Moore is zaterdag begonnen in het Verenigd Koninkrijk. De lijkwagen met het lichaam van ‘Captain Tom’ arriveerde zatermorgend bij het crematorium in Bedford, berichtte de BBC. Daar vuurde een 14-koppige militaire erewacht drie salvo’s af.