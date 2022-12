“Gebrek aan munitie beperkt Russische aanvallen in Oekraïne”

Update Dakloze vrouw die wagen met twee baby’s in stal opgepakt, ook tweede jongen veilig en wel teruggevon­den: “Ze misbruikte vroeger haar eigen kind”

In de Amerikaanse staat Ohio is de koortsachtige zoektocht naar een baby van vijf maanden die samen met zijn tweelingbroer ontvoerd werd goed afgelopen. Maandag stal een vrouw de wagen waarin de kinderen op dat moment alleen zaten. Kyair Thomass werd de volgende ochtend verkleumd teruggevonden op de parking van een luchthaven. Ondertussen is ook zijn broertje Kason terecht. De dader, de 24-jarige Nalah Jackson, is opgepakt. De vrouw zou in het verleden haar eigen kind hebben misbruikt.

23 december