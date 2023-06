Gebouw stort in na brand en explosie: 24 gewonden, hulpdiensten zoeken slachtoffers in puin

KIJK. Schokkende NA­SA-vi­deo maakt CO2-uit­stoot zichtbaar

In deze indrukwekkende video’s van NASA’s Scientific Visualization Studio krijg je te zien hoeveel koolstofdioxide er elk jaar in onze atmosfeer terecht komt en van waar op de planeet en uit welke bronnen deze afkomstig is. De video’s zijn gemaakt met data afkomstig van NASA’s Orbiting Carbon Observatory, 2 (OCO-2). Dit is de meest complete dataset van de concentratie van koolstofdioxide in onze atmosfeer wereldwijd.