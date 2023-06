Gebouw stort in na brand en explosie: 16 gewonden, waarvan 7 kritiek

In het centrum van Parijs is woensdag een zware brand uitgebroken in een gebouw, waarvan een deel is ingestort. Daarbij werden voorlopig al zestien gewonden geïdentificeerd. Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid, klinkt het.