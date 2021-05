Gebouw in Londen met dezelfde bekleding als Grenfell Tower in brand

Steeds meer gevallen van femicide in ‘vrouw­vrien­de­lijk’ Zweden

6 mei In Zweden zijn er de afgelopen vijf weken zes gevallen van femicide of vrouwenmoord geweest. In alle gevallen werden de vrouwen vermoord door een man met wie ze een hechte relatie hadden. Het land krijgt nu felle kritiek te verduren, aangezien de regering zich in het verleden als ‘feministisch’ heeft omschreven en zou streven naar gendergelijkheid.