Gebouw in Londen met dezelfde bekleding als Grenfell Tower in brand - nu onder controle

Rapport over zware brand Grenfell Tower: “Brandweer wachtte te lang met evacuatie”

29 oktober In een langverwacht rapport over de brand in de Grenfell Tower wordt de Londense brandweer zwaar bekritiseerd. In de vlammenzee in juni 2017 kwamen 72 mensen om het leven, onder wie 19 kinderen. Volgens onderzoekers had dat aantal lager kunnen liggen als het appartementsgebouw eerder was ontruimd, zo berichten Britse media vandaag.