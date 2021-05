Geboortecijfers in de VS dalen fel, mogelijk gevolg van de pandemie

Hoewel we in maart 2020 allemaal lachten dat er negen maanden later veel baby’s geboren zouden worden, lijkt in de Verenigde Staten het tegendeel te gebeuren. Het geboortecijfer daalt er namelijk aanzienlijk.

Nieuwe cijfers tonen dat het aantal geboortes daalde in het laatste kwartaal van 2020, met 6 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Dat is opvallend, omdat in de tweede helft van november en in december de baby’s werden geboren die verwekt zijn in het begin van de eerste lockdown.

De grootste daling zagen we in december. De geboortecijfers lagen toen maar liefst 8 procent lager dan in december 2019. De overheidsrapporten, die woensdag vrijgegeven werden, geven geen enkele analyse van hoe Covid-19 deze cijfers vormgeeft. Maar Phillip Levine, en professor aan het Wellesley College, en andere experts zeggen dat er weinig twijfel over bestaat dat het een rol speelt. Deze cijfers tonen waarschijnlijk een van de redenen waarin de pandemie onze samenleving in de komende jaren zou kunnen vormen.

“We gissen al geruime tijd over de impact van corona op geboortes. Deze meest recente gegevens bieden tot nu toe de beste gelegenheid om te documenteren wat er werkelijk is gebeurd,” zegt Phillip Levine.

In 2020 waren en 3,6 miljoen geboortes in de VS, 4 procent minder dan het jaar ervoor. Dat zijn 55,8 geboorten op 1000 vrouwen tussen 15 en 44 jaar. De cijfers dalen al langer, sinds 2014 met zo’n 2 procent per jaar. Toch zijn de cijfers van 2020 de laagste sinds 1979.

Mensen zijn terughoudend om kinderen te krijgen

De rol die de pandemie speelt is nog niet te bewijzen, zeker omdat de cijfers al jaren dalen. Uitsluitsel zal pas komen wanneer de cijfers van 2021 er zijn, wanneer alle baby’s verwekt zijn tijdens de coronacrisis. Phillip Levine en medeauteur Melissa S. Kearny voorspellen dat er zo’n 300 000 kinderen minder geboren zullen worden dit jaar. Ze houden rekening met factoren als werkloosheid, angst en sociale omstandigheden. Het is namelijk zo dat koppels het krijgen van kinderen uitstellen in moeilijke periodes.

“We zitten midden in een aanzienlijke economische neergang. Dat maakt mensen vaak terughoudend om kinderen te krijgen. En een volksgezondheidscrisis veroorzaakt enorme onzekerheid in het leven van mensen”, zegt Levine.

Mensen die al kinderen hebben, worstelen met de balans tussen werk en thuis, zeker wanneer de scholen gesloten zijn. En het is ook moeilijker om relaties te starten. “Al die dingen gebeuren allemaal tegelijkertijd”, zegt Levine. “Over het algemeen is het leven tegenwoordig gewoon moeilijk. En een baby krijgen in een tijd dat het leven moeilijk is, heeft misschien geen zin.”

Dokter en woordvoerder van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie Johan Van Wiemeersch verwacht in België andere cijfers. Hij denkt dat de lockdowns in België wel gezorgd hebben voor een babyboom.