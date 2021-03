Geblokkeerd containerschip van 400 meter lang veroorzaakt file in Suezkanaal

Een enorm containerschip is vast komen te zitten in het Suezkanaal in Egypte. Het vaartuig Ever Given, 224.000 ton zwaar, blokkeerde sinds dinsdag een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld, in beide richtingen. Er ontstond al snel een gigantische opstopping van vaartuigen die gebruik wilden maken van de waterweg tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee. Woensdag is het schip deels losgetrokken. Het ligt nu langs de zijkant van het Suezkanaal, waardoor weer verkeer van andere vaartuigen mogelijk wordt.

Het vaartuig, de Ever Given die in Panama is geregistreerd, was op weg van China naar Rotterdam. Het schip is 400 meter lang, 59 meter breed en kan tot 20.000 zeecontainers vervoeren. Het is een ‘Ultra Large Container Ship’ (ULCS), een van de grootste containerschepen die momenteel in gebruik zijn.

Het voer dinsdag in noordelijke richting door het kanaal tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee, toen het vast kwam te zitten op een van de meest zuidelijkste punten, vlakbij de Rode Zee. Daarbij raakte niemand gewond en er was ook geen sprake van milieuvervuiling.

Harde wind

Het ging volgens de Taiwanese rederij Evergreen Line mis door de harde wind, mogelijk in combinatie met rondwaaiend stof. Daardoor raakte het containervaartuig, dat langer is dan de Eiffeltoren, van koers en liep het aan de grond. Op foto’s is te zien dat het schip dwars in het kanaal lag en met de boeg - het voorste punt - de oever raakt.

Om het schip vlot te trekken, zijn zowel sleepboten als bulldozers en baggerboten ingezet. Het is nog niet duidelijk hoe groot de gevolgen van het incident zijn. Honderden containerschepen zullen alleszins hun bestemming met vertraging bereiken. De olieprijzen gingen woensdag omhoog. De voorbije dagen werd ruwe olie nog goedkoper.

Volledig scherm Er ontstond meteen een lange opstopping met meer dan honderd vaartuigen. © AFP

Het Suezkanaal is ingehuldigd in 1869 en vormt een belangrijke verbinding tussen Europa en Azië. Op de waterweg passeert ongeveer 10 procent van de internationale maritieme handel. Afgelopen jaar voeren bijna 19.000 vaartuigen door het kanaal. Dat zijn er meer dan vijftig per dag.

Niet eerste incident

Het komt vaker voor dat schepen in de problemen raken in het 193 kilometer lange Suezkanaal. Het lukte in 2017 na enkele uren om het vrachtschip OOCL Japan vlot te trekken. Een van de ernstigste incidenten vond plaats in 2004. Toen blokkeerde de olietanker Tropic Brilliance het kanaal meerdere dagen. Het schip kon pas verder nadat duizenden liters olie van boord waren gehaald.

Het kanaal is een belangrijke bron van inkomsten voor Egypte. Vorig jaar bracht het kanaal de Egyptische economie zo 5,61 miljard dollar (4,72 miljard euro) bij.

De Egyptische president Abdel Fattah al-Sissi kondigde in 2015 een ontwikkelingsproject voor het kanaal aan. Bedoeling is de wachttijd te verminderen en het aantal vaartuigen op het kanaal te verdubbelen tegen 2023.