Gebied rond uitbarstende vulkaan IJsland afgesloten voor kijklustigen

Maandagnamiddag begon de vulkaan uit te barsten in de buurt van de berg Litli-Hrútur. Die berg ligt op het schiereiland Reykjanes, ten zuidwesten van de hoofdstad. In tweeënhalf jaar tijd is het al de derde uitbarsting in de regio. Net als in 2021 en 2022 had de overheid het vulkaangebied in eerste instantie geopend voor vulkaanliefhebbers en wandelaars. Ze hadden wel gewaarschuwd voor de gevaren.