Gearresteerde Mexicaanse ex-minister van Defensie, bijgenaamd ‘The Godfather’, hielp duizenden kilo’s drugs naar de VS te verschepen

De voormalige minister van Defensie van Mexico heeft een drugskartel geholpen om duizenden kilo’s cocaïne, heroïne en marihuana de Verenigde Staten in te smokkelen. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten die vrijdag werden ontzegeld. De 72-jarige gepensioneerde generaal deed dat in ruil voor steekpenningen.

Salvador Cienfuegos Zepeda, een van de invloedrijkste militairen in Mexico, werd donderdag op de luchthaven van Los Angeles in de boeien geslagen. De ex-minister en- generaal verscheen vrijdag via een videoverbinding vanuit een detentiecentrum in LA voor de rechter. Hij blijft voorlopig vastzitten op verdenking van betrokkenheid bij drugssmokkel en het witwassen van opbrengsten, de rechter had slechts vijf minuten de tijd nodig om daartoe te besluiten.

Machtsmisbruik

Cienfuegos, die als bijnaam El Padrino of The Godfather heeft, was van 2012 tot 2018 minister van Defensie onder president Enrique Peña Nieto. Hij werd gearresteerd nadat er een aanklacht was ingediend bij een rechtbank in New York. In die forse aanklacht wordt de zeventiger ervan beschuldigd zijn machtspositie te hebben misbruikt om het Mexicaanse Beltran-Leyva-drugskartel te beschermen. Hij zou daarnaast operaties tegen rivaliserende drugsbendes hebben geleid en ook zeetransporten hebben geregeld voor drugssmokkel.

Het drugskartel zelf wordt in Mexico verder nog beschuldigd van de handel in honderden vuurwapens en het plegen van talloze gruwelijke gewelddaden, waaronder marteling en moord.

Cienfuegos met voormalig president Enrique Pena Nieto na een speech over de arrestatie van drugsbaron Joaquin Guzman Loera, aka "El Chapo", in Mexico City in 2016.

‘Verstrekkende gevolgen’

“In ruil voor smeergeld liet hij toe dat het kartel, dat zich routineus bezighoudt met grootschalig geweld, straffeloos kon opereren in Mexico”, luidt het onder meer in gerechtelijke documenten. Aanklagers zullen naar verwachting komende week vragen om Cienfuegos over te laten plaatsen naar New York, zodat hij daar kan terechtstaan.

Cienfuegos begon in 1964 op 15-jarige leeftijd zijn militaire loopbaan en rondde die een paar jaar geleden als defensieminister af. Zijn ‘ondergang’ nu heeft verstrekkende gevolgen voor Mexico’s antikartelstrategie, dat al meer dan een decennium grotendeels geleid wordt door het Mexicaanse leger, werpt Reuters op.

‘Narco-regering’

President Andres Manuel Lopez Obrador liet in een reactie op de arrestatie verstaan het volledige vertrouwen te hebben in de opvolger van Cienfuegos aan het hoofd van het leger en ook in de huidige chef bij de marine, die hij ‘persoonlijk had gescreend’ en waarbij hij ‘instaat voor hun eerlijkheid’. Hij zei dat zijn voorgangers de verantwoordelijkheid dragen voor jarenlange en groeiende corruptie en gruwelijk geweld door drugsbendes in Mexico. “Als we het niet hebben over een narco-staat, kunnen we zeker spreken over een narco-regering, en zonder twijfel over een regering van maffiosi”, aldus Lopez Obrador.

Salvador Cienfuegos Zepeda tijdens een receptie in 2014.

Een rechtbanktekening van Salvador Cienfuegos Zepeda in Los Angeles