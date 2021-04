Gearresteerd vanwege luchtverfrisser of neergeschoten bij ziekenhuisbezoek: de meest ophefmakende overlijdens door politiegeweld in de VS

Miles Jackson (12 april 2021)

Daunte Wright (11 april 2021)

Wright (20) wordt in zijn auto aan de kant gezet na een verkeersovertreding; Er hingen luchtverfrissers aan zijn achteruikijkspiegel, wat niet toegelaten is in Minnesota. De agenten ontdekken al snel dat er een arrestatiebevel uitstaat tegen Wright. Als ze de jongeman willen oppakken, stapt die echter terug in zijn auto en maakt hij aanstalten om te vertrekken. Dat is het moment waarop een agent schiet op hem. Wright kan nog wegrijden, maar overlijdt niet veel later aan het schot. Later beweert de agente dat ze haar vuurwapen verwarde met haar taser (een niet-dodelijk stroomstootwapen, red.). De agente wordt ondertussen wel vervolgd voor doodslag.