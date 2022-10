Gazprom stopt gaslevering aan Italië

Eni spreekt van de belevering van vandaag. "Gazprom heeft ons op de hoogte gebracht dat het de voor vandaag verzochte volumes niet kan bevestigen, omdat het geen gas kan leveren via Oostenrijk. Daarom zal er vandaag geen levering van Russisch gas aan Eni via het toegangspunt in Tarvisio zijn", valt te lezen in een mededeling. Een woordvoerder van Eni voegt eraan toe dat Oostenrijk wel gas lijkt te krijgen van Gazprom, via de Slovaaks-Oostenrijkse grens.

Het merendeel van het Russische gas voor Italië stroomt, eerst via Oekraïne, via de TAG-gaspijplijn. De Trans Austria Gas Pipeline komt Italië binnen via de noordelijke grensplaats Tarvisio. De voorbije dagen waren de geleverde volumes fors afgenomen.

De Eni-woordvoerder laat weten dat het bedrijf in gesprek is met Gazprom, om te bekijken of de aanvoer naar Italië hersteld kan worden. Gazprom verwijst volgens Eni naar Oostenrijkse regelgeving, waardoor het bedrijf vanuit Oostenrijk geen gas kan verdelen.

Sinds de oorlog in Oekraïne staat de levering van Russisch gas aan Europa steeds meer onder druk. Moskou hanteert daarbij volgens de Europese landen het 'gaswapen', wat meteen ook de prijzen zeer hoog stuurt.

Toen de oorlog in Oekraïne uitbarstte, haalde Italië 40 procent van de gasbehoefte uit Rusland. Dat is intussen gedaald naar zowat 25 procent. Italië sloot intussen bijvoorbeeld akkoorden af met Afrikaanse landen voor de import van gas. De Laars wil in 2024 niet meer afhankelijk zijn van Russisch gas, zo liet de uittredende regering meermaals optekenen.

