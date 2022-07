Gazprom roept overmacht in voor gaslevering aan Europese klant

Eilanden in Stille Oceaan trekken naar Internatio­naal Gerechts­hof voor klimaat

Eilanden in de Stille Oceaan hebben het Internationaal Gerechtshof in Den Haag maandag verzocht om uitspraak te doen over de wettelijke plichten van landen om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Met die stap hopen de eilanden de druk op vervuilende landen op te voeren en “de rechten van huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen de nadelige gevolgen van klimaatverandering”, zeggen de leiders van de eilanden in een verklaring.

