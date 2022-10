Gazprom: “Groot deel van Nord Stream moet worden vervangen, herstel kan meer dan jaar duren”

Aangeklaag­de kardinaal wilde dat politie zaak omtrent verduiste­ring losgeld voor ontvoerde non verzweeg

Kardinaal Angelo Becciu, die centraal staat in een corruptieproces tegen het Vaticaan, vroeg de Vaticaanpolitie in 2020 om geen bewijzen openbaar te maken dat een vrouw die voor hem werkte geld had verduisterd voor persoonlijk gebruik. Dat geld was bedoeld als losgeld voor een ontvoerde non, vertelde een politieagent donderdag in de rechtbank.

13 oktober