Gazprom boekte recordwinst in 2021

Gazprom heeft in 2021 zijn hoogste omzet en winst ooit geboekt. Dat maakte het Russische aardgasbedrijf donderdag bekend. Het profiteerde van toegenomen gasprijzen in Europa - zijn grootste exportmarkt - dat te maken kreeg met een energiecrisis te midden van het herstel na de coronacrisis en lage energievoorraden.

De omzet van Gazprom - voor het grootste deel in handen van de Russische staat - kwam uit op 10,2 biljoen roebel (140 miljard euro volgens de huidige wisselkoersen), een stijging met 62 procent. De nettowinst klom van 135 miljard roebel in 2020 naar liefst 2,1 biljoen roebel (28 miljard euro) vorig jaar.



"De prijssituatie in combinatie met ons grondig uitgewerkte leveringsbeleid heeft dit jaar een van de succesvolste ooit gemaakt voor Gazprom", zei adjunct-directeur Famil Sadygov. Het concern voldeed aan zijn verplichtingen, maar leveringen aan Europa werden beperkt om de Russische voorraden aan te vullen.

Momenteel staat Gazprom in de belangstelling voor zijn rol in het diplomatieke conflict tussen het Westen en Rusland, na de Russische inval in Oekraïne. Russisch president Vladimir Poetin had vorige maand geëist dat gasleveringen in roebel betaald zouden worden, wegens de westerse economische sancties tegen Moskou.

Omdat Polen en Bulgarije niet in roebel betaalden, draaide Gazprom de gaskraan naar die landen woensdag dicht. Rusland dreigde ermee nog meer klanten af te snijden indien ze zich niet schikken naar zijn vraag.

Moskou wil dat klanten twee rekeningen openen bij Gazprombank in Rusland: één in een buitenlandse munteenheid en één in roebels. De klanten betalen in euro's of dollars en de bankpoot van energiereus Gazprom zet het geld dan om in roebels en stort het door naar Gazprom.