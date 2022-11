Gaza vuurt raket af richting Israël na overwinning Netanyahu

Belgische activisten die zich vastplak­ten aan wereldbe­roemd schilderij 'Meisje met de Parel' moeten meteen de cel in

De Belgische activist Wouter Mouton (45) krijgt 2 maanden cel, waarvan 1 maand voorwaardelijk, nadat hij tijdens een klimaatactie vorige week in Den Haag zijn hoofd had vastgeplakt aan het beroemde schilderij ‘Meisje met de parel’. Mouton is een veganist die zich eerder ook al in de belangstelling werkte met acties tijdens de Ronde van Vlaanderen en de finale van de Beker van België in het voetbal. Hij noemde in de rechtbank het risico voor het kunstwerk “aanvaardbaar”, omdat hij wist dat er glas voor zat. Een tweede Belg die de actie filmde, kreeg dezelfde straf. De twee moeten nu meteen een maand de cel in.

