Gaswinning leverde Nederland 428 miljard euro op

Dodental door aardbeving in China loopt op

Het dodental door een aardbeving in de Chinese provincie Sichuan, in het zuidwesten van het land, is opgelopen naar minstens 65. Eerder werd gesproken over ten minste 46 doden en tientallen gewonden. Volgens staatsmedia speuren reddingswerkers dinsdag nog naar honderden mensen die worden vermist.

7:08