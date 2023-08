Gastvrouw houdt onschuld vol na giftige lunch waarbij drie doden vielen : “Ik loog wel tegen politie”

Erin Patterson (48) geeft toe dat ze gelogen heeft tegen de politie, maar blijft tegelijkertijd wel haar onschuld staande houden. De vrouw uit het Australische stadje Leongatha vergiftigde mogelijk bewust haar voormalige schoonouders en twee andere familieleden van haar ex met paddenstoelen. Er vielen uiteindelijk drie doden bij de tragisch verlopen lunch. “Maar ik ben zelf ook met stevige buikpijn en diarree in het ziekenhuis beland. Dat aspect is tot nu toe niet in de pers verschenen”, klinkt het.

Eerst nog even de feiten op een rij: Patterson bereidde de fatale maaltijd op 29 juli. Haar ex Simon was zelf ook uitgenodigd op het etentje, maar stuurde in laatste instantie zijn kat.

Diezelfde avond werden haar vier gasten al ziek. Gail en Don Patterson (de ouders van Simon; nvdr) stierven uiteindelijk binnen de week, net als Heather (de zus van Gail; nvdr). Ian Wilkinson, de echtgenoot van Heather, verkeerde dagenlang in levensgevaar. Nu gaat het stilaan de goede kant op, al heeft hij nog steeds dringend een levertransplantatie nodig.

Simon Patterson was zelf ook uitgenodigd op het etentje, maar stuurde in laatste instantie zijn kat.

Groene knolamanieten

De symptomen laten volgens de politie geen ruimte voor twijfel: de slachtoffers aten groene knolamanieten, een van de giftigste paddenstoelensoorten ter wereld. Maar gaat het hier nu om een uitgekiende daad of een noodlottig ongeluk?

“Dat weten we voorlopig zelf niet”, stelt politie-inspecteur Dean Thomas. “Mevrouw Patterson loopt in de kijker omdat zij de ‘beef Wellington’ (een Britse klassieker van ossenhaas, duxelle en prosciutto; nvdr) bereid heeft, maar we moeten met een open geest naar deze complexe zaak blijven kijken. Voor hetzelfde geld heeft ze er helemaal niets mee te maken.”

“In het reine met mezelf”

Erin beweert nu dat ze een deel van de paddenstoelen enkele maanden geleden in een Japanse supermarkt in Melbourne kocht. In een geschreven mededeling geeft ze voor het eerst uitvoerig haar kijk op de zaak.

“Ik wil in het reine komen met mezelf. De dood van mijn dierbaren heeft me enorm geraakt. Als mensen de achtergrond meer begrijpen, zouden ze misschien niet zo snel zijn met hun commentaar”, klinkt het.

De vrouw geeft daarop toe dat ze gelogen heeft tegen de politie. Ze verklaarde dat ze haar droogoven (om voedsel langer te bewaren; nvdr) al lang geleden op het stort gegooid had, maar dat bleek niet zo te zijn. “Mijn ex vroeg me vlakaf of ik ze met dat toestel vergiftigd had. In een paniekreactie dumpte ik de droogoven. En vervolgens loog ik erover tegen de politie omdat ik schrik had het hoederecht over de kinderen te verliezen.”

“Kinderen aten restjes”

Haar onschuld blijft Erin sterk in de verf zetten. “Ik ben zelf in het ziekenhuis beland met zware buikpijn en diarree”, klinkt het. “Dankzij een infuus en een medicijn voor de lever kwam ik er weer bovenop.” Navraag bij het ziekenhuis leert dat er inderdaad een vijfde slachtoffer opgenomen werd.

Gail en Don Patterson stierven nadat ze giftige paddenstoelen gegeten hadden.

“Toen het met de andere gasten echt de verkeerde richting uitging, kreeg ik een werknemer van de dienst Volksgezondheid aan de lijn”, ging de vrouw verder. “Hij wilde weten wat de oorzaak kon zijn, ik noemde meteen die paddenstoelen. En wat er nog restte van de maaltijd heb ik voor verder onderzoek meegegeven.”

Erin benadrukt dat ze haar gasten zelf hun stukje vlees liet kiezen. Daarna nam ze de portie die overbleef. “Mijn twee kinderen waren op dat moment naar de bioscoop. ‘s Avonds aten ze de restjes, maar zonder de paddenstoelen. Die had ik weggenomen omdat ze dat niet lusten.”

Door het oog van de naald

Toeval of niet, door een darmziekte was Simon vorig jaar zelf ook al eens door het oog van de naald gekropen. Hij belandde toen drie weken op intensieve zorg. “Ik zakte thuis in elkaar en werd gedurende zestien dagen in kunstmatige coma gebracht”, beschreef hij zelf op sociale media. “Ik moest drie spoedoperaties ondergaan, vooral aan de dunne darm. Mijn familie moest twee keer afscheid van mij komen nemen, dokters dachten niet dat ik het zou halen. Ik kan nu weer wandelen en normaal functioneren, maar mijn linkerschouder blijft een zwakke plek.”

Heather Wilkinson stierf nadat ze giftige paddenstoelen at, haar echtgenoot Ian lag dagenlang in kritieke toestand in het ziekenhuis.

“Simon vermoedde toen ook al dat hij vergiftigd was”, stelt een van zijn vrienden in ‘The Herald Sun’. “Als hij zich niet lekker voelde, vertoefde hij toevallig altijd in haar gezelschap.”

“Perfecte rolmodellen”

Erin en Simon zouden ondanks dit vreemde voorval toch als vrienden uit elkaar gegaan zijn. De uitnodiging voor een etentje leek dan ook de normaalste zaak van de wereld. “Ik kwam altijd heel goed overeen met Simons ouders”, stelt de vrouw. “Door onze breuk zag ik ze wel minder, maar voor mijn kinderen waren ze het perfecte rolmodel. Er was helemaal geen reden om deze mensen, die ik stuk voor stuk graag zag, kwaad te doen.”

Het onderzoek wordt intussen verdergezet. Erin wordt voor alle duidelijkheid nog nergens van beticht.