Gasprijzen gestegen vanwege spanningen tussen VS en Rusland

Gewezen Amerikaan­se presidents­kan­di­daat Bob Dole (98) overleden

De Amerikaanse politicus Bob Dole, die in 1996 de presidentskandidaat was voor de Republikeinse partij, is zondag overleden. Dat meldt de krant ‘New York Times’ op basis van de Elizabeth Dole Foundation. Dole stierf op 98-jarige leeftijd.

5 december