Gasprijs zakt naar laagste peil in bijna twee jaar

De gasprijs is sinds begin dit jaar met de helft gedaald, en zit nu mijlenver verwijderd van het historische record van 345 euro per megawattuur in maart 2022. Gas is wel nog altijd duurder dan in de jaren voor de Russische inval in Oekraïne: in 2020 schommelde de gasprijs rond 15 euro per megawattuur.