Gaspijplijn Nord Stream 2 mogelijk later in gebruik

Melania Trump in de clinch met voormalig stafchef over nieuw onthullend boek: “Leugens en verraad”

22:38 Het zit er bovenarms op tussen de voormalige Amerikaanse first lady Melania Trump en Stephanie Grisham, die een tijdlang haar stafchef en woordvoerder was in het Witte Huis. Grisham schreef een boek over haar ervaringen van toen en daarin spaart ze haar voormalige werkgeefster niet in het minst. Zo onthult ze onder meer dat Trump ‘nee’ geantwoord zou hebben toen Grisham haar vroeg om de bestorming van het Capitool op 6 januari te veroordelen. Melania noemt de beweringen van Grisham “leugens en verraad” in een stomende reactie.