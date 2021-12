Gasleveringen van Rusland naar Duitsland via Yamal-leiding gestopt

Sciencefic­ti­on, spanning en drama: deze films en series wil je zo snel mogelijk streamen

Wekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste vijf nieuwe films en series. We vullen onze Kijkgids onder meer aan met het hoofdroldebuut van Mahershala Ali in ‘Swan Song’ (Apple TV+), een razendspannend vijfde seizoen van ‘Gomorra’ (Streamz) en het Italiaans topdrama ‘The Hand of God’ (Netflix). Dit is onze streaming top 5!

18 december