Gasleiding Nord Stream 1 blijft dicht wegens "olielek"

Staalcon­cern ArcelorMit­tal legt Duitse fabrieken stil wegens duur gas

Staalconcern ArcelorMittal legt in Bremen en Hamburg fabrieken stil omdat het gas en de elektriciteit waarop ze draaien te duur is geworden. Het is daardoor niet meer mogelijk om tegen concurrerende prijzen staal te maken in die Duitse steden, meldt het bedrijf. Bij een Spaanse fabriek wordt bovendien een hoogoven stilgelegd vanwege de hoge gasprijzen.

16:39