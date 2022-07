“Game over”: Britse kranten zien Johnsons toekomst aan zijden draadje hangen

Ex-brexitminister David Frost schrijft in ‘The Telegraph’ dat, als Johnson niet opstapt, hij riskeert “de partij en de regering mee ten onder zal brengen”. Andere regeringsleden moeten zich, nog volgens Frost, de vraag stellen of ze “echt gelukkig zijn met de huidige koers”.

In de ‘Daily Mail’ zegt columnist Stephen Glover dat Johnson een uitzonderlijk politicus is. “Maar na al wat gebeurd is, en ondanks zijn verwezenlijkingen, lijkt hij nu een gedoemde premier”, aldus de columnist.

Ontslag

Gisterenavond kondigden minister van Financiën Rishi Sunak en minister van Gezondheid Sajid Javid zowat gelijktijdig aan dat ze opstappen. In hun ontslagbrieven spaarden ze hun kritiek op de premier niet. Zo schreef Javid dat het duidelijk is “dat de situatie niet zal veranderen onder uw leiderschap en u heeft daardoor ook mijn vertrouwen verloren”.

De meeste regeringsleden gaven in de loop van de avond wel aan dat ze Johnson als premier blijven steunen. De 58-jarige is sinds juli 2019 premier, en sleept een hele reeks schandalen achter zich aan.

Aanleiding tot het vertrek van Javid en Sunak was het schandaal rond ‘deputy chief whip’ Chris Pincher. Eerder op dinsdag zag Johnson zich genoodzaakt zich te verontschuldigen over zijn aanpak van Pincher, die volgens meerdere mediaberichten twee mannen zou hebben betast. Het was immers aan het licht dat gekomen de premier was vergeten dat hij was ingelicht over eerdere beschuldigingen van ongepast gedrag.