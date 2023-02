Gaat China echt wapens leveren aan Rusland? “Onder de radar is de nieuwe Koude Oorlog al bezig”, zegt expert Jonathan Holslag

Beelden tonen hoe vrouw na nachtmer­rie van een jaar ontsnapt aan ontvoerder

Een ontvoerde vrouw is er na een nachtmerrie van bijna een jaar in geslaagd te ontsnappen bij de man die haar in bedwang hield. Toen ze daartoe de kans zag, glipte ze de winkel van een tankstation binnen en draaide de deur achter haar op slot. Haar ontvoerder stond voor een gesloten deur en moest afdruipen. Even later werd hij opgepakt.