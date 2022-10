Gaat Bolsonaro Trump achterna? Braziliaanse president spreekt nu al over “grootste verkiezingsfraude ooit”

Ook al is de verkiezingsdag pas zondag, toch wordt er al gesproken over de “grootste verkiezingsfraude ooit”. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro lijkt het draaiboek van Donald Trump te gaan volgen. De Amerikaanse president aanvaarde zijn verlies van Joe Biden in 2020 ook niet. Ook Bolsonaro’s zoon is ervan overtuigd dat de verkiezingsuitslag gemanipuleerd zal worden door Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro’s tegenstander staat momenteel voor in de peilingen.

In 2020 beweerde Donald Trump dat de verkiezingen van hem werden gestolen en noemde het “de grootste fraude in de geschiedenis”. Enkele weken later werd ook het Capitool bestormd door Trump-aanhangers. Velen zijn nu bang dat een soortgelijk scenario kan gebeuren wanneer Bolsonaro de verkiezingen in Brazilië zou verliezen. Die angst nam maandag toe nadat de Braziliaanse minister van Communicatie, Fabio Faria, journalisten opriep om “een ernstige schending van het kiesstelsel” aan de kaak te stellen. De hoofdverkiezingsrechter, Alexandre de Moraes, stelde geen onregelmatigheden vast, maar onderzocht wel of het doen van dit soort “ongefundeerde beweringen” de verkiezingen verstoren.

“Eén kant - mijn kant - is echt benadeeld”, beweerde Bolsonaro. Bolsonaro werd onlangs door Trump “een van de grootste presidenten van alle landen ter wereld” genoemd. Flávio Bolsonaro, de zoon van de president en zelf ook politicus, vergeleek de vermeende campagne tegen zijn vader met de mislukte moordpoging op de rechtse populist tijdens de verkiezingen van 2018. “Bolsonaro is voor een tweede keer gemold”, twitterde Flávio, en beloofde: “We zullen deze verkiezingen winnen, ondanks de poging om de uitslag te manipuleren.” In een tweede bericht beweerde de senator dat zijn vader het slachtoffer was van “de grootste verkiezingsfraude ooit”.

Thomas Traumann, een politiek expert uit Rio, noemde Bolsonaro’s beweringen over fraude pure onzin en zei dat hij ervan overtuigd was dat Bolsonaro zich voorbereidt om de uitslag aan te vechten. “Ik heb nul twijfel. Hij gaat dit aanvechten”, zei Traumann. “De vraag is wat de omvang van het geweld zal zijn.” Traumann zegt ook dat Bolsonaro Trump ziet als zijn grote voorbeeld. “En wat deed Trump? Hij accepteerde geen nederlaag, riep mensen de straat op en moedigde gewelddadige protesten aan. Ook bleef hij zijn aanhangers betrekken zodat ze het gezag van de nieuwe regering niet erkenden. Dit is voor mij de routekaart van Bolsonaro.”

In een recent interview met de Britse krant ‘The Guardian’ uitte Thomas Shannon, de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Brazilië, zijn bezorgdheid over Bolsonaro’s ondermijning van het verkiezingsproces. “Voor mij kan dat maar één doel hebben, namelijk proberen te voorkomen dat een verkiezing plaatsvindt of de koers of uitkomst ervan veranderen”, zei Shannon.

