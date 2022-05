Gaan Amerikanen bij een verbod alsnog abortus kunnen uitvoeren: “Postpillen zijn moeilijk te controleren”

Het einde van het recht op abortus in de Verenigde Staten zou kunnen zorgen voor meer belangstelling voor een alternatieve methode van zwangerschapsonderbreking. Er is al een methode populair in staten die de procedure reeds beperken: abortuspillen per post.

Veel Republikeinse wetgevende instanties hebben geprobeerd de verzending of het voorschrijven van abortuspillen te verbieden. Maar sommige vrouwen zijn erin geslaagd de beperkingen te omzeilen door hun pillen online te verkrijgen van overzeese apotheken. De vijfdaagse kuur van tabletten zit meestal in een onopvallende envelop, waardoor ze moeilijk te controleren zijn. Nu het Hooggerechtshof mogelijk op het punt staat om Roe v. Wade, de wet die het recht op abortus waarborgt, omver te werpen, zullen mensen die in de Verenigde Staten een abortus willen laten uitvoeren waarschijnlijk massaal naar deze bronnen gaan, menen deskundigen. “Dit is gewoon niet tegen te houden”, zei Gerald Rosenberg, hoogleraar aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Chicago.

In staten zoals Texas is de pil reeds populair omdat patiënten alternatieven zoeken voor chirurgische abortussen in een kliniek. Een andere factor die de trend heeft aangewakkerd is het coronavirus, dat de persoonlijke bezoeken aan medische faciliteiten heeft beperkt. Heel wat dokters helpen vrouwen in conservatieve staten ook door tips te geven hoe je dit soort pillen veilig inneemt.

Telegeneeskunde

“Postpillen zijn moeilijk te controleren”, zegt Rachel Rebouche, interim-decaan van de Temple Law School, “maar dat heeft staten er niet van weerhouden het te proberen”. Een paar staten, zoals Arizona, Arkansas en Texas verbieden de verzending van de pillen. Texas heeft het aanbieden van medicamenteuze abortus beperkt tot 49 dagen. Indiana heeft medicamenteuze abortus na 10 weken verboden. Kentucky, Montana, Oklahoma en South Dakota hebben soortgelijke beperkingen uitgevaardigd, maar deze zijn nog niet van kracht vanwege lopende rechtszaken.

Het politieke klimaat dreigt nu ook staat tegen staat op te zetten. Republikeinse wetgevers in Missouri overwegen een voorstel om abortussen die buiten de staat plaatsvinden strafbaar te stellen. Een democratisch wetsvoorstel in Californië zou daarentegen zowel patiënten als zorgverleners willen beschermen uit andere staten. Daarnaast wil Californië ook abortusaanbieders beschermen die via telegeneeskunde zorg aanbieden in rechtsgebieden waar deze dienst illegaal is.

In België kan je een abortus laten uitvoeren tot 12 weken zwangerschap. Dat komt overeen met 14 weken als je begint te tellen vanaf de eerste dag van je laatste menstruatie. Je hoeft niet doorverwezen te worden door een arts of gynaecoloog. Je kan rechtstreeks een afspraak maken met een abortuscentrum of een ziekenhuis voor een eerste gesprek. Medicatie online bestellen hoeft dus niet in België en houdt ook enkele risico’s in.