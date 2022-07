“Ga uit het water, tenzij je haaien wil ontmoeten”: meer patrouilles ingezet in New York na stijging haaienaanvallen

Inflatie in eurozone stijgt naar 8,9% in juli

De economie van de eurozone is tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met 0,7 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal, die van de Europese Unie met 0,6 procent. In vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar gaat het telkens om een stijging met 4,0 procent. Ook de inflatie op jaarbasis in de eurozone steeg in juli ten opzichte van juni. Dat blijkt vrijdag uit een flashraming van het Europese bureau voor statistiek Eurostat.

