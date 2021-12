“Ga niet naar je werk, maar ga naar feestjes”: Britse kranten woest over vermeend kerstfeest in kantoor Boris Johnson

De Britse ochtendkranten hebben geen goed woord over voor het kerstfeest dat vorig jaar zou zijn georganiseerd in het kantoor van de Britse premier Boris Johnson. Zo schrijft The Sun op de voorpagina, naast een foto van Boris Johnson verkleed als de Grinch: "Doe wat ik zeg, maar doe niet wat ik met Kerstmis doe".

Ex-woordvoerder en overheidsadviseur Allegra Stratton stapte woensdag op, nadat er videobeelden waren uitgelekt waarin zij eind vorig jaar grappend sprak over een vermeend kerstfeest. In een emotionele verklaring bood ze woensdag haar verontschuldigingen aan (zie video onderaan), maar het blijft onduidelijk of er daadwerkelijk een kerstborrel is georganiseerd.

Volgens The Guardian wordt de partij van Johnson "overspoeld door een schandaal". De krant The Telegraph schrijft donderdagochtend "Ga niet naar je werk, maar ga naar feestjes".

Gisteren maakte Johnson bekend dat de maatregelen in Groot-Brittannië weer aangescherpt moeten worden vanwege het hoge aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames en de snelle opkomst van omikronvariant. Johnson noemde dat 'Plan B'.

The Mirror schrijft: "Plan B voor ons, plan leugens, leugens en leugens voor hem". Johnson wilde woensdag namelijk niet veel kwijt over het vermeende feest, al bood hij wel zijn excuses aan voor de onrust die was ontstaan en de "grap" die Stratton zou hebben gemaakt in de uitgelekte video. The Daily Mail schrijft daarover op de voorpagina: "Eén regel voor hen, nieuwe regels voor de rest van ons", met daarbij een foto van een betraande Stratton.

Volledig scherm Allegra Stratton, toenmalig woordvoerster van het kabinet van premier Boris Johnson, grapte in december vorig jaar tijdens een oefenpersconferentie over een kerstfeestje in de ambtswoning van de premier. © AFP/REUTERS

Ook elders in de wereld schrijven media over het vermeende kerstfeest en de reacties daarop. Volgens CNN is dit "het ernstigste schandaal" waar Johnson in zijn tijd als premier mee te maken heeft gekregen.

De Schotse krant Edinburgh Evening News haalt een ic-verpleegkundige aan, die zegt dat "zij mensen aan het verzorgen was die dood lagen te gaan, terwijl er elders blijkbaar gefeest werd". De Schotse krant The Daily Record schrijft: "Het feest is voorbij, nu wegwezen".

Woensdag domineerde de rel de voorpagina's van de ochtendkranten ook al. Premier Johnson laat een onderzoek naar het feest instellen, al is dat volgens de oppositie onnodig. "De premier is op heterdaad betrapt", zei Labourleider Keir Starmer. "Waarom maakt hij geen eind aan het onderzoek door dat gewoon toe te geven?”

