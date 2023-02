G7 waarschuwt landen die Russen helpen sancties te ontlopen

Borrell sceptisch over twaalfpun­ten­plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne: "Chinees document is geen vredesplan"

De Europese Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid Josep Borrell reageert sceptisch op het Chinese twaalfpuntenplan over de oorlog in Oekraïne. "Ik zou het geen vredesplan noemen", verklaarde hij vandaag in New York, waar de VN-Veiligheidsraad zich over de Russische agressie in Oekraïne buigt.