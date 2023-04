G7-milieuministers zetten Japan op defensief tijdens bijeenkomst

Wanneer de milieu- en energieministers van de Groep van Zeven zaterdag in Sapporo bijeenkomen, zal Japan het ‘Groene Transformatie’-beleid van premier Fumio Kishida naar voren schuiven als zijn manier om te voldoen aan de gesloten overeenkomst. Daarin werd besloten om de uitstoot van broeikasgassen in de energiesector tegen 2035 te verminderen.

Het beleid, dat oproept tot een ruimer gebruik van nog niet beproefde technologieën, kan zeer controversieel blijken zodra de vergaderingen van start gaan. Japan staat onder druk van andere G7-leiders om het gebruik van steenkool tegen 2030 af te bouwen, terwijl voorstanders van hernieuwbare energie Japan willen aanzetten tot meer hernieuwbare energie.

Op de bijeenkomst van de ministers van klimaat, energie en milieu van de G7 vorig jaar in Berlijn hebben de leden besloten de elektriciteitssector tegen 2035 grotendeels koolstofvrij te maken. Tegelijkertijd zijn de ministers ook overeengekomen om de rol te benadrukken van koolstofarme en op hernieuwbare energie gebaseerde waterstof en ammoniak bij het bereiken van netto nul-emissies, alsmede technologieën voor het afvangen, gebruiken en opslaan van koolstof.

Het groene transformatiebeleid omvat een stimulans voor al die technologieën, die volgens de regering nodig zijn om de Japanse doelstelling van netto nul koolstofemissies tegen 2050 te halen. Ze zeggen ook dat de technologie de wereld zal helpen om het doel van de Overeenkomst van Parijs van 2015 te bereiken. In die overeenkomst is het doel om de wereldwijde temperatuurstijging deze eeuw te beperken tot minder dan 2 graden Celsius boven het pre-industriële niveau.

Toenemende druk

De G7-leden hebben deze week in Sapporo op werkniveau onderhandeld om overeenstemming te bereiken over een aantal kwesties, waaronder het koolstofvrij maken van de aarde. Tijdens een persconferentie dinsdag ging minister van Milieu, Akihiro Nishimura, niet in op de status van de onderhandelingen en zei hij dat er nog een aantal delicate kwesties worden besproken.

Naarmate het begin van de bijeenkomst van de ministers naderde, kwam Japan onder toenemende druk te staan om het gebruik van hernieuwbare energie te verhogen. Op woensdag riep het Japan Climate Initiative (JCI) op om tegen 2035 het overgrote deel van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te halen door hervormingen in de regelgeving door te voeren. De verklaring van het JCI werd gesteund door 225 bedrijven, 16 lokale overheden (waaronder Sapporo, Kyoto, Osaka en Yokohama) en een aantal niet-gouvernementele organisaties.

Voorstanders van hernieuwbare energie maken zich vooral zorgen over het standpunt van de regering over het woord “overwegend”. Dit werd vorig jaar gebruikt in de verklaring over het koolstofvrij maken van de energiesector. Ze vragen zich af wat dit betekent voor de inspanningen van Japan om de doelstelling voor 2035 te halen. “De Japanse regering heeft geprobeerd een specifieke definitie van het woord te vermijden. Overwegend betekent 70 procent, 80 procent of 90 procent koolstofvrij. Maar de Japanse regering heeft gezegd dat overwegend ook kan worden geïnterpreteerd als 51 procent of meer”, zei JCI-medevertegenwoordiger Takejiro Sueyoshi op een nieuwsconferentie in Sapporo.

G7-landen

Volgens het huidige energieplan van Japan moet tegen 2030 36 procent tot 38 procent van de elektriciteit afkomstig zijn van hernieuwbare energie. In de verklaring van het JCI wordt opgemerkt dat vier andere G7-landen - Canada, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië - al meer hernieuwbare energie gebruiken dan de Japanse doelstelling voor 2030.

De VS hebben zich ten doel gesteld om tegen 2030 80 procent van hun elektriciteit uit koolstofvrije energiebronnen, waaronder kernenergie, te halen en tegen 2035, 100 procent van hun elektriciteit uit schone energiebronnen. Voor Japan zou het bereiken van dat doel in 2035 een enorme toename van hernieuwbare energie vereisen.

Volgens een recente analyse van de Japanse elektriciteitssector, ligt Japan ver achter op zijn ambitie voor hernieuwbare energie. Dat kan een belangrijk twistpunt blijven in Sapporo en in de aanloop naar de G7-top in Hiroshima in mei. “Nu Japan het voorzitterschap van de G7 op zich neemt, staat het voor een grote uitdaging: meer dan twee derde van zijn elektriciteit is nog steeds afkomstig van fossiele brandstoffen”, aldus Malgorzata Wiatros-Motyka, senior elektriciteitsanalist bij Ember. “Dit is het hoogste van alle G7-landen, op een moment dat de G7 heeft toegezegd de elektriciteitssector tegen 2035 volledig of grotendeels koolstofvrij te maken. De G7 zal Japan op dit punt meer onder druk willen zetten.”