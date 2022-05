G7-leiders zijn het eens over verbod op invoer Russische olie

Minister Van der Straeten: "Belgische oliebevoor­ra­ding is verzekerd"

De Belgische oliebevoorrading is verzekerd, ook als de Europese Unie een embargo op Russische olie doorvoert. Dat zegt het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) in een reactie aan Belga. België kan olie invoeren via de havens, en heeft in tegenstelling tot andere EU-landen raffinaderijen die alle types olie aankunnen, klinkt het.

