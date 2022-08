G7-landen eisen vrije toegang tot kerncentrale Zaporizja, Oekraïense buitenlandminister spreekt van “moeilijkste missie ooit”

Oekraïne verscheep­te sinds maart 4 miljoen ton graan via Donau

Oekraïne verscheept naar eigen zeggen steeds meer graan via de Donau. Alleen al zaterdag waren elf schepen via die rivier op weg naar de Oekraïense havens Izmajil, Reni en Oest-Doenajsk. In totaal kunnen ze 45.000 ton transporteren. Sinds maart is volgens het Oekraïense ministerie van Infrastructuur meer dan 4 miljoen ton graan via de Oekraïense havens aan de Donau naar het buitenland gebracht.

28 augustus