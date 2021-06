G7-landen eens over "concrete maatregelen" voor bescherming klimaat

De groep van zeven belangrijke industrielanden is het volgens de Amerikaanse regering eens geworden over "concrete maatregelen" in de strijd tegen de klimaatverandering. Volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel wil de G7 tegen 2022 ook de verdeling van in totaal 2,3 miljard dosissen van coronavaccins in ontwikkelingslanden mogelijk maken.

Het Witte Huis deelde zaterdag mee dat de staatshoofden en regeringsleiders zich op hun G7-bijeenkomst in Cornwall (in het zuiden van Engeland) onder meer zullen verbinden tot een inperking van hun staatssubsidies voor fossiele energie als steen- en bruinkool.



De Verenigde Staten, Duitsland, Groot-Brittannië en Canada willen luidens de mededeling ontwikkelingslanden bovendien tot 2 miljard dollar ter beschikking stellen om sneller uit steenkool te stappen.

Lees ook G7-landen willen wereld in 100 dagen klaar krijgen bij nieuwe pandemie

In de rand van de G7-topbijeenkomst in Carbis Bay, in het zuidwesten van Engeland, zei Merkel dat Duitsland en de andere landen van de G7 de “mondiale verantwoordelijkheid” hebben om tegen 2022 de verdeling van in totaal 2,3 miljard dosissen van coronavaccins in ontwikkelingslanden mogelijk te maken. Eerder was gezegd dat de G7 minstens een miljard dosissen aan de ontwikkelingslanden zou geven.

Een definitieve beslissing van de deelnemende landen is er nog niet. Ook is nog onduidelijk in welke vorm de hulp verleend zou worden. Mogelijk gaat het deels om giften maar worden ook de financiering van entstof en de bouw van productievestigingen in de berekening opgenomen.

Trump

Volgens persagentschap Reuters verlopen de gesprekken binnen de G7-top een stuk makkelijker nu de Verenigde Staten vertegenwoordigd worden door president Joe Biden in plaats van Donald Trump. “Vroeger was het een complete chaos,” aldus een goedgeplaatste bron. “We stonden de hele tijd op scherp in een poging de G7 intact te houden - en daar hoef je je nu geen zorgen meer over te maken.”