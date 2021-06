G7-landen beloven miljard vaccindosissen voor armere landen

UPDATE Vijf dagen na stemming nog geen winnaar in Peru: interim-president roept op tot kalmte, waarnemers spreken vermeende fraude tegen

12 juni Vijf dagen na de presidentsverkiezingen in Peru is er nog altijd geen winnaar uit de bus gekomen. De interim-president van Peru riep vandaag op tot kalmte. “De taak van een staatshoofd is ervoor te zorgen dat het land in moeilijke tijden zijn kalmte en sereniteit bewaart. Met dit in gedachten heb ik contacten gelegd met de entourage van beide kandidaten”, liet Francisco Sagasti weten op Twitter.