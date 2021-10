G20-leiders keuren minimumbelasting van 15 procent voor multinationals goed

G20-top start met klimaat en coronavi­rus op de agenda

In Rome start vandaag een tweedaagse top van de leiders van de G20-landen. Bovenaan de agenda staan het klimaat, in aanloop naar de COP26-klimaatconferentie in Glasgow, en de coronapandemie en de economische gevolgen daarvan. Bij de opening van de G20-top zei de Italiaanse premier Mario Draghi dat de G20-landen zich samen moeten inzetten zodat tegen midden 2022 70 procent van de wereldbevolking een coronavaccin heeft gekregen.

15:52