FTX-oprichter stemt in met uitlevering aan VS

Oprichter Sam Bankman-Fried van de omgevallen cryptobeurs FTX, die momenteel gevangen zit op de Bahama's, staakt zijn strijd tegen uitlevering aan de Verenigde Staten. Dat zei zijn advocaat op maandag. De Amerikaanse autoriteiten beschuldigen Bankman-Fried van meerdere strafbare feiten en willen hem daarvoor in de VS vervolgen.

FTX ging failliet omdat het bedrijf niet genoeg geld had om de tegoeden van gebruikers terug te kunnen betalen. Dat kwam onder meer omdat klantentegoeden van FTX werden overgeheveld naar investeringsfonds Alameda, dat ook van Bankman-Fried was. Daar kwamen ze vast te zitten in investeringen.

Aanvankelijk trachtte Bankman-Fried zijn uitlevering aan de VS aan te vechten. Dat hij er nu mee instemt is tegen het advies van zijn advocaat op de Bahama's, zei laatstgenoemde tegen onder andere The New York Times op maandag.

Chaotische hoorzitting

Aan de aankondiging van Bankman-Frieds raadsman ging een chaotische hoorzitting vooraf maandag op de Bahama's, waarbij de Amerikaanse ondernemer eerst te kennen gaf dat hij meer tijd wilde om de aanklacht tegen hem in te zien. Later op de dag liet hij via zijn advocaat weten dat hij dan toch in de VS wil terechtstaan.

De 30-jarige Bankman-Fried werd multimiljardair dankzij een boom in cryptomunten tijdens 2020 en 2021. De klantentegoeden die hij verduisterde stopte Bankman-Fried volgens de Amerikaanse autoriteiten in luxevastgoed en campagnebijdragen voor Democratische en Republikeinse politici die zich eerder dit jaar verkiesbaar stelden bij de tussentijdse verkiezingen.