FTX-oprichter Bankman-Fried pleit onschuldig

Hij werd in de Bahama's gearresteerd nadat FTX failliet was gegaan en vervolgens overgeleverd aan de Verenigde Staten. In eigen land wordt Bankman-Fried namelijk beschuldigd van het verduisteren van miljarden dollars aan inleg van klanten. Die werden aan het aan FTX gelinkte investeringsfonds ‘Alameda Research’ overgedragen en dat stak het geld in allerlei bedrijven.

Bankman-Fried kwam in de VS op borgtocht vrij. Hij betaalde daar 250 miljoen dollar (circa 234 miljoen euro) voor. De voormalige miljardair verbleef bij zijn ouders in Californië onder huisarrest. Dinsdag moet hij zich in New York bij de rechtbank melden.