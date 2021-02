Frontex-topman verdedigt zich: “Ondanks pandemie zeer goed werk geleverd"

Amerikaans jongetje (7) verstopt zich in vuilbak in voortuin en wordt bijna geplet in vuilniswa­gen

16:59 Een 7-jarig Amerikaans jongetje die vorige week tijdens het spelen bij zijn oma in Tampa, Florida, in een vuilnisbak klom, heeft ongelofelijk veel geluk gehad. Elias Quezada kon maar net op tijd worden gered toen die vuilbak plots - met hem erin - werd geleegd in een vuilniswagen.