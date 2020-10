Frontex lanceert intern onderzoek naar pushbacks aan Griekse zeegrenzen

Tienduizen­den mensen geëvacu­eerd in Californië wegens bosbrand

26 oktober Wegens een snel uitbreidende bosbrand worden maandag in de stad Irvine, in het zuidwesten van de Amerikaanse staat Californië, 60.000 mensen geëvacueerd. In een paar uur tijd is al ruim 200 hectare grond in vlammen opgegaan door de brand die maandag is uitgebroken, zo melden de plaatselijke autoriteiten volgens de Los Angeles Times.