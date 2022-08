Frontale botsing met zelfrijdende wagen in Duitsland: dode en negen gewonden

Egypte Zeker 15 kinderen, onder wie 5-jarige drieling en tweeling, sterven in felle kerkbrand Caïro: “Mina wou woensdag naar de mis, maar ik weigerde”

Mariam (5), Barsina (5), Ibrahim (3), Mina (13) en Karolos (10) zijn slechts enkele van de zeker 15 kinderen die zondag zijn omgekomen bij een zware brand in een kerk in Caïro. In totaal overleefden 41 mensen de vlammenzee niet. Een kortsluiting heeft de brand vermoedelijk veroorzaakt, meldt de BBC.

