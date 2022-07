Freya de walrus leidt tot voorpaginanieuws maar ook tot materiële schade in Noorwegen

Britse volksge­zond­heids­dienst NHS kampt met grootste personeels­te­kort ooit

De Britse National Health Service (NHS) maakt de grootste personeelscrisis in zijn geschiedenis door, meldt een parlementscommissie in Londen vandaag. "De aanhoudende onderbezetting vormt een ernstig risico voor de veiligheid van het personeel en de patiënten, zowel in de gewone zorg als op de spoedeisende hulp", stelt de commissie in een rapport over de Britse volksgezondheidsdienst.

