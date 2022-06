Frauduleus netwerk leidt naar verborgen fortuin van Poetin

Verschillende bronnen hebben al geclaimd dat Poetin een groot verborgen kapitaal heeft. De bekendste daarvan is oppositieleider Aleksej Navalny die vorig jaar nog een film maakte over het gigantische paleis van Poetin aan de Zwarte Zee. Navalny bleek zich niet te vergissen, want naast het gigantische paleis doken er ook 86 nepbedrijven op die het kapitaal van de Russische president en zijn entourage onderhouden.

Telkens wanneer Poetin gelinkt wordt aan een eigendom wordt er door het Kremlin gewezen naar een bevriende oligarch die vervolgens claimt dat dit zijn eigendom is. Maar alle gronden en bezittingen blijken gerund te worden door bedrijven met telkens dezelfde domeinnaam: ‘LLCInvest.ru’. Dit ‘LLCInvest.ru’-netwerk leidt volgens het onderzoekscollectief OCCRP en de Russische nieuwssite Meduza naar Poetin en zijn entourage. Al deze bedrijven samen bezitten een kapitaal van 4,3 miljard euro. Dit omvat gigantische villa’s, vliegtuigen, superjachten, skiresorts en bankrekeningen.

Nepverhuur

Een eerste voorbeeld van zo’n constructie is de Villa Sellgren in het noorden van Sint-Petersburg. Het is geweten dat Poetin soms zijn vakanties doorbrengt in het feeërieke vertrek, waar ook zijn dochter trouwde. Officieel zou het landgoed toebehoren aan de zoon van een overleden vriend van Poetin. Maar wat opvalt is dat het e-mailadres van zowel de zoon, als het bedrijf dat eigenaar is van het pand, eindigt met de domeinnaam ‘LLCInvest.ru’. Daarnaast investeert Sibur, het grootste petrochemiebedrijf van Rusland, sinds een akkoord in 2012 elk jaar meer dan een miljoen dollar in dit pand. Zogezegd om deze villa te huren, maar zelf gebruiken ze het niet.

De bedrijven die de beruchte domeinnaam gebruiken staan allemaal op de naam van handlangers van de Poetin. Verschillende journalisten probeerde in contact te komen met deze bedrijven, maar geen enkele medewerker van zo’n bedrijf wilde antwoorden.

Mosselkwekerij zonder Mossels

Behalve het vele landgoed en luxejachten zijn er ook de bankrekeningen die boordevol staan. Een deel van die 86 e-mailadressen leidt naar bankrekeningen waar ruim een half miljard euro op staat op naam van non-profitorganisaties. Die organisaties zijn officieel opgericht om zaken als ‘agrarische projecten’ of ‘de traditie van de Russische luchtvaart’ te helpen onderhouden, maar in werkelijkheid doen ze dit niet.

Uit het onderzoek blijkt ten slotte ook dat het grootste deel van dit imperium nepbedrijven zijn die amper activiteiten uitoefenen. Zo is er een mosselkwekerij die nog geen enkele mossel verkocht heeft en is er ook een vliegtuigmaatschappij waar je geen vluchten kunt boeken. Dit alles vormt waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg, want volgens de onderzoekers is het fraudeschandaal nog stukken groter dan reeds in kaart gebracht.