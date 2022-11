Fransman wint proces: onterecht ontslagen omdat hij niet genoeg "fun" was

Het arrest dateert van 9 november. Het verbreekt gedeeltelijk het ontslag van de man in kwestie, enkel bekend als meneer T., in 2015 door Cubik Partners, een management adviesbureau. De man was in 2011 aangeworven als senior consultant en in 2014 gepromoveerd tot directeur. Een jaar later werd hij buitengesmeten voor een “gebrek aan professionaliteit”, meer bepaald omdat hij weigerde zich achter de zogenaamde “fun and pro”-waarde van het bedrijf” te scharen.