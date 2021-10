Fransman wint Euromillions-superjackpot van 220 miljoen euro

Voormalig Amerikaans president Bill Clinton (75) in ziekenhuis opgenomen

8:07 Voormalig Amerikaans president Bill Clinton (75) is opgenomen in het ziekenhuis. Een woordvoerder meldt dat hij vanwege “een infectie” in het Irvine Medical Center in Californië ligt. Het gaat niet om een coronabesmetting, meldt de woordvoerder.