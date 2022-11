Fransman maandenlang blind na foutieve laserbehandeling door oogarts: “Onmiskenbare medische fout”

Het voorval dateert van 2020. Het anonieme slachtoffer, dat door de Franse nieuwszender BFMTV ‘Adrien’ wordt genoemd, had destijds een afspraak bij zijn oogarts om de sterkte van zijn bril te laten nakijken. De arts in kwestie dacht dat Adrien een andere patiënt was en voerde zonder waarschuwing een laserbehandeling bij hem uit. Een flagrante vergissing, aangezien Adrien daardoor plots niets meer kon zien.

Adrien vertelt bij BFMTV hoe de oogarts hem had gevraagd om te gaan zitten en zijn voorhoofd tegen een machine te drukken. “Het deed geen pijn. Ik vroeg hem wat het apparaat precies was, en of het nieuw was. Hij antwoordde: ‘Nee, het is de laser’.” Adrien zag het verband met zijn bril niet en vroeg de arts om meer uitleg. Die zei dat hij na de behandeling toelichting zou geven. “Toen hij klaar was, vertelde hij me dat mijn zicht veel slechter was geworden en dat ik diezelfde week nog geopereerd moest worden”, aldus Adrien. “Op dat moment noemde hij me ook Frédéric”, vertelt hij.