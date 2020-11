Fransman die zijn echtgenote vermoordde, zakt in elkaar in assisenzaal

Frankrijk is momenteel in de ban van de zaak-Daval. Vandaag waren alle ogen in de assisenzaal gericht op Jonathann Daval (36), de man die in 2017 zijn echtgenote Alexia Daval (29) vermoordde. Jonathann, die eerder tegen zijn advocaat had gezegd dat hij de waarheid zou vertellen, zakte deze avond in elkaar in de assisenzaal. De zitting wordt donderdag om 9 uur hervat.

Het langverwachte proces ging gisteren van start in het Franse Vesoul. Jonathann riskeert een levenslange gevangenisstraf voor de moord op zijn vrouw Alexia Daval, die op 28 oktober 2017 verdween tijdens het joggen. Jonathann bracht diezelfde dag de politie op de hoogte toen zijn vrouw Alexia niet thuis kwam. Twee dagen later werd het verkoolde lichaam van de jonge vrouw in een bos teruggevonden, ver van het gewoonlijke parcours van de vrouw. Volgens de resultaten van de autopsie werd de vrouw met de handen gewurgd.

Jonathann stortte intussen voor de tv-camera’s helemaal in. De Franse bevolking keek ademloos toe hoe hij een pakkende liefdesboodschap bracht. Tussen de tranen door noemde hij Alexia zijn “grootste steun”. Zonder haar kon hij niet leven, want ze was “zijn zuurstof”. Isabelle en Jean-Pierre Fouillot, de ouders van Alexia, flankeerden hem en spraken hem moed in. Voor hen was hij niets minder dan een zoon.

Spanningen

Drie maanden na de dood van Alexia concludeerden de speurders dat Jonathann haar om het leven had gebracht. Aanvankelijk bleef hij ontkennen, maar uiteindelijk gaf hij toe dat hij Alexia in de nacht van 27 op 28 oktober vermoord had. In de jaren nadien veranderde Jonathann nog verschillende keren zijn versie van de feiten. Hij betichtte zelfs zijn schoonbroer, maar kwam daar snel op terug. In juni 2019 gaf hij voor het eerst ook toe dat hij haar lichaam in brand gestoken had.

Het koppel had moeite om kinderen te krijgen, wat voor spanningen binnen de relatie zorgde. Tijdens de fatale avond zou hij seks met haar geweigerd hebben, waarop zij hem bits verweten zou hebben “geen echte vent te zijn”. Daarop zijn de stoppen doorgeslagen.

Gisteren ging het fel gemediatiseerde proces van start in Frankrijk. Vandaag werd Jonathann gehoord. De man richtte zich eerst tot de ouders van Alexia. “Het is misschien ongepast, maar ik wil mijn excuses aanbieden. Ook al zijn er geen excuses voor wat ik heb gedaan”, luidde het. “Ik nam hun dochter af. Ik vertelde leugens. Ik heb niet alleen tegen de ouders van Alexia gelogen, maar ook tegen de politie en tegen heel Frankrijk. Het is niet te vergeven wat ik heb gedaan.” Niet veel later zakte hij in elkaar. De hoorzitting werd noodgedwongen stopgezet.

Ouders van Alexia

De moeder van Alexia, Isabelle Fouillot, richtte zich eerder vandaag tot Jonathann. “Wees een man, neem je verantwoordelijkheid”, zei ze. Ze las een oude brief voor die haar dochter op Valentijnsdag had geschreven aan haar echtgenoot. “Mijn Valentijn, je bent mijn geliefde, mijn vertrouwenspersoon. Je bent essentieel voor mij. Drie woorden kunnen alles samenvatten: ik hou van je. Als je ook van me houdt, zorg dan voor me.” Jonathann barstte intussen in tranen uit. Isabelle Fouillot wees ook op de vele leugens van Jonathann. “Hij had die avond hulp moeten zoeken”, luidde het. “Dat deed hij niet. Hij sloeg Alexia met zijn vuisten en wurgde haar. Daarna verbrandt hij haar lichaam.”

Ook de vader van Alexia, Jean-Pierre, nam het woord. “Jonathann lachte ons uit”, klonk het. Hij blikte terug op de periode toen Jonathann volhield dat hij niets met de dood van Alexia te maken had. “Hij huilde elke nacht en had net zoveel verdriet als wij”, aldus Alexia’s vader. “Drie maanden lang hebben we hem gesteund, nog meer gekoesterd dan normaal, terwijl hij alles wist. Hij liet ons verdrietig achter. Hij maakte misbruik van onze goedheid. Ik heb een zwakte. Ja, ik ben sentimenteel (...). Moet ik daar spijt van krijgen?”, vroeg Jean-Pierre Fouillot zich luidop af.

Jean-Pierre Fouillot hoopt dat Jonathann een levenslange gevangenisstraf opgelegd krijgt. Aan de Franse media vertelde de vader van Alexia na de hoorzitting dat hij het moeilijk heeft “om voor de moordenaar van zijn dochter te staan”. “Elke keer als ik naar hem keek, ontweek hij mijn blik. Elke keer als ik de waarheid zei, hield hij zijn hoofd naar beneden.”

De hoorzitting wordt donderdag om 9 uur hervat.